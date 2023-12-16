Диетолог назвала самый опасный для фигуры алкоголь

Употребление алкоголя может привести к лишним килограммам, поскольку его калорийность достаточно высока. Об этом рассказала врач-диетолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik в субботу, 16 декабря.

«Влияние спиртного на массу тела зависит от того, какие именно напитки человек употребляет. Например, есть пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, но его пьют в больших количествах. Плюс к нему еще идут закуски вроде чипсов, колечек кальмара и так далее. В результате получается высококалорийная трапеза», — рассказала она.

Однако, по словам Белоусовой, крепкие напитки также не безопасны для фигуры.

«Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам, и к ним тоже идет закуска», — сообщила врач.

Она объяснила, что употребление алкоголя часто стимулирует аппетит. Человек в итоге съедает больше, чем необходимо.

Алкогольными напитками с наименьшим риском для здоровья Белоусова назвала сухие и полусухие вина.

«Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино — это совершенно «не диетические» напитки», — подчеркнула она.

При этом диетолог напомнила, что алкоголь в любом напитке без исключения и даже в небольших дозах продолжает вредить здоровью. Наименее опасным она назвала красное сухое вино, но даже его нельзя назвать полезным.

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