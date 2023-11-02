Врач рассказала о вреде мороженого с алкоголем для детей

Запрет на продажу алкогольного мороженого несовершеннолетним — оправданная мера, поскольку употребление данного продукта детьми может нанести вред их здоровью. Об этом в разговоре с «Известиями» 2 ноября заявила врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, в большинстве холодных десертов производители заявляют содержание алкоголя в пределах 2–8%, так как считается, что, если градус будет выше, структура мороженого пострадает.

Она отметила, что Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) установлено, что безопасной дозы алкоголя не существует даже для взрослых — даже слабоалкогольные напитки наносят вред здоровью, тем более если речь идет об организме ребенка, который активно развивается.

«Этиловый спирт и сивушные масла, которые присутствуют в алкогольных напитках, наносят вред сердцу и сосудам, повреждают и приводят к гибели гепатоцитов — клеток печени. Страдают нервная система и мозг. В детском организме алкоголь из желудка особенно быстро всасывается в кровь, так что даже после, казалось бы, безобидного десерта с алкоголем может наступить опьянение. И если предположить, что ребенок будет есть такое мороженое несколько раз в неделю, последствия будут длительными», — заявила Кашух.

Врач объяснила, что мозг человека активно развивается до 25 лет, и постоянное негативное вмешательство может ослабить когнитивные способности — память, внимание, способность к планированию и логическому анализу. И чем младше ребенок, тем более явными и серьезными будут последствия.

Также она добавила, что сладости с добавлением алкоголя вредны всем детям, но особенно тем, у кого есть проблемы со здоровьем — заболевания желудочно-кишечного тракта.

«Мороженое для многих детей — желанное лакомство. Оно часто ассоциируется с праздником и неким поощрением. А добавление алкоголя в такой десерт может создать у ребенка опасную иллюзию, что ему разрешили попробовать нечто запретное, то, что детям вообще-то нельзя. Есть исследования, которые показали, что дети, которым родители позволяли пригубить, вырастали с «положительными ожиданиями от алкоголя». Даже если в детстве родители дают попробовать чуть-чуть пива, вина или других слабоалкогольных напитков, это значительно повышает вероятность развития склонности к пьянству — на 85% по сравнению с теми, кто с алкоголь впервые попробовал в зрелом возрасте», — подытожила специалист.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин с просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем: разрешить их продажу только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. Уточнялось, что в Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали.