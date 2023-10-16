Воздушная касса: в РФ разрешат продавать алкоголь на верандах

В России разрешат продавать алкоголь на верандах при кафе и ресторанах. Такой законопроект поддержал кабмин, выяснили «Известия». Норма распространится на веранды и дворики, которые работают как часть стационарного заведения. Запрет на продажу алкоголя на верандах сегодня — правовой пробел, который негативно сказывается на бизнесе, считают эксперты. При этом они полагают, что предлагаемые новые правила не приведут к увеличению употребления спиртных напитков среди населения, поскольку число ресторанов не увеличится.

Новые правила для веранд

В России узаконят продажу алкоголя на верандах — с указанием этой продукции в лицензии на розничную продажу. Такой законопроект одобрил кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства РФ. С копией документа ознакомились «Известия». Речь идет о верандах, помостах, двориках и других сооружениях, которые считаются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

Сегодня торговля спиртными напитками на верандах запрещена ст. 16 закона 1995 года о госрегулировании алкогольной продукции. За нарушение запрета бизнесу грозят штрафы в 200–300 тыс. рублей или лишение лицензии (ст. 14.16 КоАП РФ).

— По действующему законодательству для продажи алкоголя необходимы стационарные объекты, — подтвердил «Известиям» корпоративный юрист «Садовое кольцо Консалтинг» Артур Бадретдинов. — Веранды в силу своих конструктивных особенностей ими не являются.

Действующие правила были разработаны еще в те времена, когда в заведениях общественного питания не было систем цифрового контроля движения всего алкоголя (ЕГАИС по алкоголю, введена в 2017 году. — «Известия»), пояснил принимавший участие в разработке законопроекта председатель Федерации рестораторов и отельеров России, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов. Кроме того, в законе отсутствовало понятие летней веранды, добавил он.

В проекте отзыва правительства говорится, что для подобных объектов следует использовать термин «сезонный зал обслуживания посетителей стационарного объекта общественного питания».

— В жизни запрет на вынос алкогольных напитков на открытые веранды часто нарушается, — сказал «Известиям» депутат Госдумы Сергей Колунов. — Руководство заведений ссылается на то, что веранда — одно целое с рестораном. Так что здесь фактически есть правовая неопределенность.

Рестораторы, по словам Сергея Миронова, либо становятся нарушителями правил, рискуя своей репутацией, либо лишаются части выручки. И то и другое негативно сказывается на бизнесе.

— Поэтому мы два года назад предложили Москве разрешить продажу алкоголя на верандах, город согласился, — рассказал он.

Результаты эксперимента показали, что такая либерализация не приводит к увеличению объемов потребления алкоголя: «функционирование летних «сезонных» кафе не предполагает открытие новых стационарных торговых объектов или объектов общественного питания», следует из пояснительной записки к законопроекту.

— После этого в Госдуму и внесли законопроект, который распространится на всю страну, — сказал Сергей Миронов.

Инициатива направлена на оказание поддержки добросовестным рестораторам в текущих экономических условиях, говорится в пояснительной записке. Мера будет способствовать развитию конкуренции, а также положительно повлияет на развитие внутреннего туризма в стране, считают авторы документа.

Росалкогольтабакконтроль концептуально поддерживает инициативу, сообщили «Известиям» в службе. Также редакция направила запрос в кабмин.

По мнению Минпромторга, необходимость в данной инициативе давно назрела: она позволит устранить правовую неопределенность в отношении легальной продажи алкоголя в летних (сезонных) кафе, прилегающих к объектам общественного питания и являющихся их частью.

Почему нельзя продавать алкоголь вне ресторанов

Действующие правила торговли спиртным были актуальны в 1990-е годы, но сейчас в большинстве крупных городов страны уже сформировалась культура потребления алкоголя, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— Поэтому снятие устаревшего запрета вряд ли приведет к росту числа пьяниц, — уверен он. — Это сезонный формат, в теплое время года на верандах отдыхают туристы, дружеские компании, не чтобы злоупотреблять, а с комфортом на свежем воздухе провести досуг.

Раньше запрет был связан и с нарушениями, когда под видом веранд алкоголь продавался в точках, не соответствующих требованиям законодательства, добавил основатель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.

— Но подобные нарушения не должны становиться проблемой для официально работающих заведений с верандами, — уверен юрист. — Сейчас актуальны меры поддержки бизнеса, это очень своевременная и благоприятная инициатива.

Что касается возможных злоупотреблений, то здесь надо делать акцент не на запрете, а на эффективных инструментах контроля и реагирования, полагает он.

— Законы должны не противоречить здравому смыслу. Продажа алкоголя внутри здания и запрет на веранде ему противоречат, — согласен руководитель компании Itleaders Егор Клопенко. — Возможно, посетители веранд ресторанов даже удивятся, узнав, что был такой запрет.

С точки зрения психологии подобные запреты работают скорее в обратную сторону, уверен гендиректор компании «Этерна» Дмитрий Томилин.