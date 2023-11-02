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Алкогольное мороженое могут запретить продавать несовершеннолетним

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Продажи мороженого с алкоголем просят ограничить: власти Амурской области уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. С такой инициативой региональное Министерство экономического развития и внешних связей обратилось в Минфин.

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Почему сейчас это запрещено и есть ли у инициативы риски

Власти региона обеспокоены, так как данная продукция, по мнению ведомства, не входит в понятие алкогольной: лакомство содержится в перечне с исключениями, которые регулятор не считает спиртным. Это значит, что на такую продукцию не распространяются федеральные запреты для алкоголя.

В Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали. Это следует из документов, с которыми ознакомились «Известия».

Активные продажи мороженого с алкоголем до 6% начались в регионах в этом году. Крепость такого лакомства соответствует градусам, которые есть в слабоалкогольных напитках: в пиве, сидре, пуаре, медовухе, алкогольных коктейлях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сбыть градус: продажи мороженого с алкоголем просят ограничить

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