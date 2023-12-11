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Врач предупредила о вызывающих зависимость добавках в безалкогольном пиве

Врач Королева: добавки в безалкогольном пиве вызывают зависимость
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главная опасность безалкогольного пива заключается в том, что присутствующие в нем добавки на психологическом уровне способствуют привыканию к алкогольным напиткам. Впоследствии психологическое привыкание вызывает зависимость на физическом уровне, рассказала «Известиям» профессор Академии постдипломного образования ФМБА, доктор медицинских наук, руководитель клиники «Центр Маргариты Королевой» Маргарита Королева.

7 декабря было опубликовано исследование, которое показало, что слабоалкогольное и безалкогольное пиво может быть питательной средой для пищевых патогенов, таких как кишечная палочка и сальмонелла.

«В своем исследовании американские ученые акцентировали внимание на нарушении технологии производства пива в безалкогольном варианте. Действительно, при этом нельзя исключить попадание в напиток патогенных бактерий. В результате при употреблении таких напитков нарушается внутренняя микрофлора кишечника», — прокомментировала результаты исследования Королева.

При этом она отметила, что состояние защитных сил организма на 80% зависит от здоровья кишечника. Нарушение баланса полезных и патогенных микроорганизмов в нем приводит к снижению иммунитета и, как следствие, способствует развитию процессов, которые негативно влияют на здоровье людей.

«Однако главная опасность безалкогольного пива в другом. Дело в том, что несмотря на то, что оно не вызывает опьянение, добавки, которые в нем присутствуют (усилители вкуса, ароматизаторы, красители), нацелены на то, чтобы на психологическом уровне вызвать предрасположенность и привыкание к алкогольным напиткам. Впоследствии психологическое привыкание вызывает зависимость на физическом уровне», — предупредила врач.

Таким образом, по ее словам, употребление безалкогольного пива в мягкой форме устраняет внутренние запреты, которые не позволяют человеку отравлять свой организм алкоголем.

«Особенно это опасно, когда такое воздействие оказывается на неокрепшую психику подростков», — подчеркнула специалист.

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2 ноября врач — эксперт лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух в разговоре с «Известиями» заявила, что запрет на продажу алкогольного мороженого несовершеннолетним — оправданная мера, поскольку употребление данного продукта детьми может нанести вред их здоровью.

Ранее в этот день «Известия» сообщили, что Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин с просьбой ограничить продажи мороженого с алкоголем: разрешить их продажу только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. Уточнялось, что в Росалкогольтабакконтроле ограничения поддержали.

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