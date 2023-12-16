Мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины

Мэр Лондона Садик Хан отказался передавать машины, подлежащие утилизации, главе Киева Виталию Кличко. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает британская газета Telegraph.

«Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической <...> и экологической точки зрения», — говорится в тексте издания.

Газета утверждает, что Кличко написал Хану в сентябре, предложив передать часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ), в дар Украине для различных «спасательных и транспортных целей».

Мэр Лондона в своем письме сослался на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года, который был принят лейбористским правительством под руководством тогдашнего премьера Британии Тони Блэра, подчеркнув, что изменить условия программы для передачи машин Киеву будет невозможно.

Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. Кэмерон заявил, что страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи.

До этого, 16 ноября, Кэмерон побывал с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева, обещая продолжить оказывать Украине «моральную, экономическую, но прежде всего военную поддержку».

27 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.