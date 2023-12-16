Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ
Происшествия
Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Армия
Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ
Мир
FT указала на оставление Украины в критический момент Вашингтоном и Брюсселем
Армия
Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА
Мир
CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России
Мир
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Мир
Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной
Мир
Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Армия
МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими
Мир
В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Спорт
Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

Мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины

0
Фото: TASS/EPA/VICKIE FLORES
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Лондона Садик Хан отказался передавать машины, подлежащие утилизации, главе Киева Виталию Кличко. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает британская газета Telegraph.

«Хан написал Кличко, чтобы сказать, что он не одобрит это предложение, поскольку оно не соответствует правовому порогу, который требует, чтобы схема утилизации ULEZ принесла пользу лондонцам с экономической <...> и экологической точки зрения», — говорится в тексте издания.

Газета утверждает, что Кличко написал Хану в сентябре, предложив передать часть автомобилей, предназначенных для утилизации в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ), в дар Украине для различных «спасательных и транспортных целей».

Мэр Лондона в своем письме сослался на Закон об администрации Большого Лондона (GLA) 1999 года, который был принят лейбористским правительством под руководством тогдашнего премьера Британии Тони Блэра, подчеркнув, что изменить условия программы для передачи машин Киеву будет невозможно.

Зачем так кричать: глава британского минобороны заявил о намерении отправить инструкторов на Украину
Премьер-министру страны пришлось быстро опровергать слова своего подчиненного

Ранее, 3 декабря, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пообещал убедить США продолжить помогать Украине. Кэмерон заявил, что страны НАТО обладают огромным экономическим потенциалом, который не используется для оказания необходимой помощи.

До этого, 16 ноября, Кэмерон побывал с рабочим визитом в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и подтвердил приверженность Лондона поддержке Киева, обещая продолжить оказывать Украине «моральную, экономическую, но прежде всего военную поддержку».

27 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что финансовая поддержка Украины со стороны США переживает критический момент. Он также напомнил, что пакет помощи Украине ожидает одобрения со стороны конгресса.

Запад усилил поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023