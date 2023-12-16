Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские десантники «Ланцетами» уничтожили станцию РЛС и установку М109 Paladin ВСУ
Происшествия
Беспилотники ВСУ повредили линию электропередачи в Курской области
Армия
Ударная группа армейской авиации ракетами С-8 разгромила бронетехнику ВСУ
Мир
FT указала на оставление Украины в критический момент Вашингтоном и Брюсселем
Армия
Минобороны рассказало о еще шести сбитых над Крымом БПЛА
Мир
CNN сообщил о потере в США папки с секретными данными разведки о России
Мир
Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в Подольском районе города
Мир
Сийярто заявил о вероятности наложения Венгрией вето на переговоры ЕС с Украиной
Мир
Около 60% немцев хотели бы досрочных парламентских выборов в 2024 году
Армия
МО показало перевооружение Ясненского соединения РВСН на ракетный комплекс «Авангард»
Происшествия
В Забайкалье перевернулся «Урал» с 27 рабочими
Мир
В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Спорт
Шлеменко одержал победу над Иличем в RCC 17
Общество
Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до –6 в Москве 16 декабря
Наука и техника
В Краснодарском крае обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки

В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Michael Ho Wai Lee
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество бездомных в США в 2022 году превысило 650 тыс., что является рекордным для страны показателем. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный министерством жилищного строительства и городского развития США в пятницу, 15 декабря.

По сравнению с 2021 годом, по данным документа, число людей, проживающих в приютах, на улице, в палатках или автомобилях, выросло в стране на 12%. При этом 40% из них — афроамериканцы, а четверть — пожилые люди. Наблюдается также существенное увеличение числа бездомных среди латиноамериканцев.

Ведомство связывает такой резкий рост с увеличением арендной платы за жилье.

«У нас просто не хватает домов, которые люди могли бы себе позволить», — цитирует слова председателя межведомственного совета США по бездомным Джеффа Оливета радиостанция NPR.

Режим выживания: как поменялось отношение к бездомным
Что чувствуют россияне и насколько верны их представления о жизни на улице

Ранее, 4 июля, издание New York Post сообщило, что количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год, несмотря на то что правительство выделило практически $200 млн, чтобы решить проблему. В начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3439.

Согласно обзору The Wall Street Journal, опубликованному 19 июня, количество бездомных жителей в США в 2023 году на 9% превысило показатели прошлого года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023