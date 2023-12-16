В 2022 году число бездомных в США достигло рекордных показателей
Количество бездомных в США в 2022 году превысило 650 тыс., что является рекордным для страны показателем. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный министерством жилищного строительства и городского развития США в пятницу, 15 декабря.
По сравнению с 2021 годом, по данным документа, число людей, проживающих в приютах, на улице, в палатках или автомобилях, выросло в стране на 12%. При этом 40% из них — афроамериканцы, а четверть — пожилые люди. Наблюдается также существенное увеличение числа бездомных среди латиноамериканцев.
Ведомство связывает такой резкий рост с увеличением арендной платы за жилье.
«У нас просто не хватает домов, которые люди могли бы себе позволить», — цитирует слова председателя межведомственного совета США по бездомным Джеффа Оливета радиостанция NPR.
Ранее, 4 июля, издание New York Post сообщило, что количество бездомных в Нью-Йорке увеличилось на 18% за год, несмотря на то что правительство выделило практически $200 млн, чтобы решить проблему. В начале 2023 года в Нью-Йорке насчитывалось порядка 4042 бездомных, в то время как в 2022 году их было 3439.
Согласно обзору The Wall Street Journal, опубликованному 19 июня, количество бездомных жителей в США в 2023 году на 9% превысило показатели прошлого года.