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Шульский одолел Гаверна в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: РЕН ТВ
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Российский боксер Павел Шульский одержал победу в схватке с американцем Джейсоном Гаверном в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря.

В первом раунде соперники прощупывали друг друга, проверяя слабые места. Во втором раунде Гаверн пошел в атаку, но нарвался на решительный ответ со стороны Шульского. К третьему раунду комментаторы отметили общую усталость американца.

Поединок завершился победой Шульского единогласным решением судей.

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Ранее в этот день Шульский рассказал, какую тактику планирует использовать в предстоящей схватке с американцем Джейсоном Гаверном. Боец сообщил, что тактика разрабатывается в зависимости от характеристик соперника, необходимо ориентироваться по ситуации. При этом никогда нельзя рассчитывать на нокаут, заметил Шульский.

Днем ранее боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что Шульского ждет сложный поединок против американца. Он пожелал российскому спортсмену удачи и выразил надежду, что тот будет держать дистанцию, чтобы не позволить оппоненту подойти близко.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходит в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон.

Турнир проходит в челябинском дворце спорта «Юность» в 21:00 мск (23:00 по челябинскому времени). Трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ началась в 22:00 мск.

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