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Валуев усомнился в легкости противостояния Шульского Гаверну

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что российского боксера Павла Шульского ждет сложный поединок против американца Джейсона Гаверна в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря.

Он отметил, что интрига на досрочное поражение ожидаема только в первых двух боях турнира. В супертяжелых категориях Валуев рассчитывает на дистанции.

«Не думаю, что у Павла Шульского будет легкий бой. Потому что крепкий орешек — Гаверн. Хорошо держит удар. Да, уступает по статьям бокса, безусловно. Но там есть опасности, которые могут и Шульского подстерегать», — поделился мнением Валуев.

Боксер пожелал российскому спортсмену удачи и выразил надежду, что тот будет держать дистанцию, чтобы не позволить оппоненту подойти близко.

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Днем ранее Гаверн рассказал, что считает Шульского приятным и дружелюбным парнем. Американский боец рассказал, что часто бывает в спортзале и постоянно занимается боксом, он уверен в своих силах.

В свою очередь, Шульский, говоря о сильных сторонах своего соперника, заявил, что он напористый и обладает сильным ударом. Боксер также отметил, что никогда не делает ставку на нокаут и рассчитывает на всю дистанцию боя.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Шульский (Россия) и Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирес, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

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