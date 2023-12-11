Шульский назвал сильные стороны Гаверна перед предстоящим поединком

Российский боксер Павел Шульский, говоря о сильных сторонах своего соперника — американского боксера Джейсона Гаверна — заявил, что он напористый и обладает сильным ударом. Об этом он сказал 11 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон».

«Я смотрел его бои, конечно. Он напористый, он бьющий, жесткий. Работает, что с дальней дистанцией, что с ближней дистанцией, будем подбирать ключи, как говорится», — заявил Шульский.

Говоря о том, планирует ли он закончить поединок досрочно, российский боксер отметил, что никогда не делает ставку на нокаут и рассчитывает на всю дистанцию боя.

9 декабря российский боксер Алексей Папин заявил «Известиям», в предстоящем поединке между Шульским и Гаверном выделить фаворита очень сложно.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсоном Бабанин. В соглавном — Шульский (Россия) и Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.