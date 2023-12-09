Папин затруднился выделить фаворита в бою между Шульским и Гаверном

В предстоящем поединке между россиянином Павлом Шульским и американцем Джейсоном Гаверном, который будет проходить по правилам бокса и станет соглавным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря, выделить фаворита очень сложно. Об этом 9 декабря заявил «Известиям» российский боксер Алексей Папин.

По его словам, сложно определить, кто окажется сильнее в данной паре состоит в том, что неизвестно, что может продемонстрировать Гаверн и какие свои сильные стороны он способен показать в бою с Шульским.

«Его соперника я не знаю. Не могу сказать, насколько будет конкурентный бой, кто является фаворитом в этом поединке», — заключил Алексей Папин.

А вот с россиянином Шульским Папин хорошо знаком, поэтому поддерживать будет его.

«Пашу знаю достаточно неплохо. Хороший парень, неплохой боксер, хорошо боксирует. Я думаю, что в любом случае будем болеть за него», — сказал российский боксер.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсоном Бабанин. В соглавном — Шульский (Россия) и Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

До этого, 8 декабря, российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов назвал фаворита в бою Бабанина и Джонсона. Он рассказал «Известиям», что, по его мнению, Максим Бабанин выиграет бой, но, возможно, ему будет сложно добиться победы, так как американец «тоже имеет свои сильные стороны и может провести бой от обороны».

Турнир состоится в челябинском дворце спорта «Юность», его начало запланировано на 23:00 по местному времени (21:00 мск). Трансляция же боев в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 00:00 (22:00 мск).