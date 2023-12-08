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Боец Харитонов назвал фаворита в бою Бабанина и Джонсона

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россиянин Максим Бабанин является фаворитом в поединке с американцем Кевином Джонсоном, который пройдет по правилам бокса. Об этом 8 декабря сообщил «Известиям» российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов.

«Да всё стандартно, Максим Бабанин выиграет по очкам, и посмотрите на результат. Кевин Джонсон проходит, скорее всего, не упадет. Просто по очкам отработает. Ну, может быть, если устанет, то может и упасть, чисто для картинки, не более того», — предполагает Харитонов.

Российский боец не исключил того, что Бабанину будет сложно добиться победы над Джонсоном, так как американец тоже имеет свои сильные стороны и может провести бой от обороны.

«У него (Кевина Джонсона. — Ред.) хорошая защита. Он понимает, что, если он будет форсировать, он «не доживет» до конца поединка. Он работает над защитой — защита работает», — подытожил Харитонов.

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Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон» пройдет 15 декабря в Челябинске. Телеканал РЕН ТВ покажет его в прямом эфире в 22:00 мск.

Ранее, 18 ноября, в главном бою турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» чемпион Европы и мира Владимир Минеев победил своего соперника — самбиста Ивана Штыркова и защитил титул чемпиона турнира. Теперь обоих спортсменов ждет поединок по правилам ММА.

В соглавном бою чемпион и призер чемпионата мира по тайскому боксу россиянин Ислам Муртазаев победил иранского боксера Сина Каземи. Муртазаев отправил соперника в нокаут в конце первого раунда.

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