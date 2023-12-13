Американец Гаверн назвал боксера Шульского приятным и дружелюбным парнем

Американский боксер Джейсон Гаверн высказал мнение о своем сопернике в соглавном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 15 декабря в Челябинске, Павле Шульском. В беседе с «Известиями» в среду, 13 декабря, он назвал россиянина приятным и дружелюбным парнем.

Американский боец рассказал, что часто бывает в спортзале и постоянно занимается боксом, он уверен в своих силах. Гаверн также объяснил, что не готовит «ничего особенного» для своего соперника. Спортсмен добавил, что «просто выйдет на бой» и начнет оценивать действия Шульского, а после уже выберет дальнейшую стратегию.

«Очень приятный парень, очень дружелюбный. В конце концов, мы спортсмены. Я не пытаюсь его обидеть. <…> У нас обоих есть семьи и работа, так что мы просто спортсмены и устраиваем хорошее шоу для людей», — поделился Гаверн.

11 декабря Шульский назвал сильные стороны Гаверна. По его словам, американец напорист и обладает сильным ударом. Говоря о том, планирует ли он закончить поединок досрочно, российский боксер отметил, что никогда не делает ставку на нокаут и рассчитывает на всю дистанцию боя. Помимо этого, он указал, что не испытывает агрессии к сопернику.

9 декабря российский боксер Алексей Папин заявил «Известиям», что в предстоящем поединке между Шульским и Гаверном выделить фаворита очень сложно.

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Шульский и Гаверн.

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американец Джемини Рамирез, а Игорь Свиридченков сразится с Питером Добсоном.