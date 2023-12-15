Шульский рассказал о выбранной для боя с Гаверном тактике

Российский боксер Павел Шульский рассказал, какую тактику будет использовать в предстоящей схватке с американцем Джейсоном Гаверном на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря.

Боец сообщил, что тактика разрабатывается в зависимости от характеристик соперника, необходимо ориентироваться по ситуации. При этом никогда нельзя рассчитывать на нокаут, заметил Шульский.

«В данном случае соперник ниже меня ростом, тяжелый. Опытный. Буду работать с дистанции. Расстреливать его и стараться больше двигаться», — поделился стратегией он.

Боксер добавил, что у него боевой настрой, он готов работать до последнего.

Днем ранее боксер, депутат Государственной думы Николай Валуев заявил, что Шульского ждет сложный поединок против американца. Он пожелал российскому спортсмену удачи и выразил надежду, что тот будет держать дистанцию, чтобы не позволить оппоненту подойти близко.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

Турнир проходит в челябинском дворце спорта «Юность» в 21:00 мск (23:00 по челябинскому времени). Трансляция боев в прямом эфире РЕН ТВ началась в 22:00 мск.