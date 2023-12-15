Минюст РФ внес актера Анатолия Белого в реестр иностранных агентов

Минюст расширил реестр иностранных агентов. Его пополнили актер Анатолий Белый (Вайсман), журналист Андрей Затирко, экс-депутат из Новосибирска Хельга Пирогова, создатель «Гражданского совета» Денис Соколов, журналист Григорий Шведов, об этом сообщается на официальном сайте ведомства 15 декабря.

На сайте Минюста указано, что Вайсман принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, выступал против специальной военной операции на Украине, а также выступал организатором и принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Актер проживает за пределами России.

Остальные пополнившие реестр также поддерживали ВСУ, выступали против спецоперации на Украине и распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике.

Ранее, 1 декабря, Минюст признал иностранными агентами проект «Ковчег», который оказывает помощь релоцировавшимся россиянам, и «Телеканал Дождь» (признан нежелательной организацией).

1 декабря 2022 года в РФ вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, данные лица должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.