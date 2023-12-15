Путин согласился с идеей шире представить достижения СССР на выставке «Россия»

Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 декабря, согласился с идеей главы Коммунистической партии России (КПРФ) Геннадием Зюгановым шире представить достижения советской эпохи на международной выставке «Россия» на ВДНХ.

Глава КПРФ подчеркнул, что выставка «произвела на всех яркое впечатление». По его словам, заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко также отметил, что дополнить выставку достижениями советской эпохи было бы хорошим решением.

«Я с этим согласен. Можно было бы», — ответил Путин лидеру КПРФ в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций.

4 декабря президент России впервые посетил выставку-форум «Россия». Он осмотрел зал «Патриотизм», побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ» и посетил другие площадки. Позднее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путину выставка понравилась.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.