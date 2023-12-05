Песков рассказал о впечатлениях Путина от выставки-форума «Россия» на ВДНХ

Президенту России Владимиру Путину понравилось на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, он интересовался теми павильонами, которые посмотрел. Об этом 5 декабря заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он добавил, что экспозиция на выставке-форуме очень богатая и вызывает живой интерес, при этом идея сделать такое мероприятие на постоянной основе «витает в воздухе».

Также Песков ответил на вопрос журналиста о том, заглянул ли Путин в павильон Оренбурга. По его словам, российский лидер мог там проходить, однако заглянул он туда или нет — большой вопрос.

Накануне Путин впервые посетил выставку-форум «Россия». Российский лидер посетил экспозицию «Первые в России — стране возможностей», являющуюся совместным проектом общественного движения «Движение первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, он осмотрел зал «Патриотизм» и побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ» вместе с главой ведомства Денисом Мантуровым.

Помимо этого, Путину показали макет бункера, из которого в СССР проводились наблюдения за испытаниями первой отечественной атомной бомбы. Экспонат был представлен в павильоне выставки под названием «Атом».

Позже глава государства вручил премию «Волонтер года». Ее получила Наталья Аминева, которая вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции (СВО), изготавливая сети, окопные свечи и вязаные носки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.