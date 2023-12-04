Путин впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ для вручения премии

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, впервые приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, которая заработала месяц назад.

«Сегодня ровно месяц, как наша выставка открылась. Вчера мы закрывались: уже [больше 2 млн] человек пришло на нашу выставку за месяц. У нас поток невероятный», — рассказала директор выставки Наталья Виртуозова.

Российский лидер посетил экспозицию «Первые в России — стране возможностей», являющуюся совместным проектом общественного движения «Движение первых» и президентской платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того, он осмотрел зал «Патриотизм» и побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ» вместе с главой ведомства Денисом Мантуровым.

Помимо этого, Путину показали макет бункера, из которого в СССР проводились наблюдения за испытаниями первой отечественной атомной бомбы. Экспонат был представлен в павильоне выставки под названием «Атом».

Позже глава государства вручил премию «Волонтер года». Ее получила Наталья Аминева, которая вместе с детьми, супругом и родителями помогает участникам специальной военной операции (СВО), изготавливая сети, окопные свечи и вязаные носки.

Также Путин поблагодарил российских волонтеров за помощь участникам спецоперации и их семьям. Он подчеркнул, что в традициях и культуре народов Российской Федерации чувство сопричастности и стремление помочь нуждающимся всегда присутствуют на протяжении всей истории существования государства.

Кроме того, в процессе посещения выставки президент прочитал желания детей на шарах елки желаний, традиционно взяв на себя обязанность по исполнению этих желаний. Глава государства вместе с детьми также оставил пожелание на стене для посетителей выставки.

Ранее, 27 ноября, на выставке прошел День Нижегородской области, одним из самых ярких событий которого стало проведение свадьбы в нижегородских традициях. Гости также смогли послушать лекции о туристических маршрутах и локациях региона, принять участие в мастер-классах и узнать про уникальные блюда, которые издревле готовили в Нижегородской области.

Позже, 2 декабря, там стартовали Дни Татарстана. На открытии состоялась свадебная церемония по татарским традициям. Дни Татарстана открыл глава республики Рустам Минниханов. Он поздравил молодоженов и подарил им сертификат на свадебное путешествие на Алтай.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие в ней принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.