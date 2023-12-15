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Гаврилов спрогнозировал отказ Запада от идеи использования ВСУ авиабаз НАТО

Гаврилов: после предупреждения РФ Запад не даст ВСУ использовать авиабазы НАТО
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Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT
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Западные страны могут отказаться от идеи разрешить истребителям Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовать авиабазы НАТО после предупреждения РФ о готовности ответить на подобный шаг. Таким прогнозом 15 декабря поделился с «Известиями» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он напомнил о своем заявлении 13 декабря на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

«Я думаю, наше предупреждение — вполне официальное — остановит некоторые горячие головы, которые среди натовских генералов планируют такие действия. И государство-участник, которое предоставляет эти американские самолеты, также серьезно взвесит возможности последствий поставок таких самолетов Украине», — отметил Гаврилов.

Он добавил, что в рамках подготовки к провалившемуся контрнаступлению ВСУ российские военные создали серьезные инженерно-технические сооружения. Благодаря этому, а также в связи с продуманными действиями российских командиров и отвагой российских солдат украинские силы не смогли прорвать эту линию обороны.

Гаврилов подчеркнул, что теперь к обороне переходят ВСУ. По его мнению, в данный момент Вооруженным силам РФ важно сломить сопротивление украинских войск, которые к тому же серьезно ослабнут без помощи Запада.

Глава делегации РФ в Вене выразил уверенность, что уже скоро можно ожидать наступления ВС РФ. В то же время он отметил, что решения о развитии ситуации в первую очередь принимают Генеральный штаб и руководство страны, которые берегут жизни бойцов.

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Ранее в этот день Гаврилов рассказал, что заявление РФ о готовности ответить на использование авиабаз НАТО для вылетов истребителей ВСУ застало западников врасплох. По его словам, представители Польши, Румынии и Словакии доложили о нем в свои столицы. При этом он указал на давление США на голландцев и датчан, чтобы они решились передать Украине истребители.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

В частности, 13 декабря вице-спикер парламента Словакии Любош Блага отметил, что вылеты F-16 ВСУ с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией. По его словам, это приведет к открытому столкновению.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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