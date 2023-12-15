Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО

Заявление РФ о готовности ответить на использование авиабаз НАТО для вылетов истребителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) застало западников врасплох, указал 15 декабря глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, представители Польши, Румынии и Словакии доложили в свои столицы о готовности РФ ответить на использование Киевом авиабаз альянса.

«Все знают: когда в выступлении делается акцент на просьбу Москвы передать какую-либо информацию, воспринять это нужно со всей серьезностью. Как нам сказали, западники сразу после заседания бросились докладывать наше сообщение в столицы, особенно поляки, румыны и словаки. Оно застало их врасплох, и ответить, естественно, им было нечего», — сказал он ТАСС.

Гаврилов указал, что США давят на голландцев и датчан, чтобы они решились передать Украине истребители.

Ранее, 13 декабря, Гаврилов в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ заявил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

В свою очередь, вице-спикер парламента Словакии Любош Блага отметил, что вылеты F-16 ВСУ с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией. По его словам, это приведет к открытому столкновению.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.