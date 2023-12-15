В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина 15 декабря, сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

По словам Мишустина, мораторий уже себя хорошо зарекомендовал и позволил почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом, что является серьезным показателем.

«Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — отметил политик.

По словам премьер-министра, мораторий не коснется тех объектов, что отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны.

Мишустин также сообщил, что с учетом принятых решений органами прокуратуры согласовано включение в план на текущий год около 93 тыс. мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году.

«Во многих случаях на замену пришли профилактические визиты. Они позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций. По состоянию на конец ноября их число почти в три раза превысило количество проверок», — отметил премьер-министр.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки действует уже несколько лет. Мораторий на плановые действует до 2030 года. Текущий мораторий на внеплановые проверки действует до конца 2023 года. Исключением для мораториев являются проверки, которые проводятся по индикаторам риска.

11 декабря стало известно, что средний срок получения лицензий бизнесом может составить 10 дней в 2024 году, сейчас в среднем он составляет 15 дней. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. По его словам, средний срок получения лицензии с 2021 года сократился в три раза. Сократилось и число документов, которые нужно предоставить для получения лицензии: с десяти до пяти.

Ранее, 22 ноября Владимир Путин предложил продлить до конца 2024 года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. С такой инициативой он выступил на совещании с правительством. Президент озвучил решение после доклада Дмитрия Григоренко, который отметил, что мораторий позволил отказаться от значительного числа проверок на объектах, деятельность которых не связана с высоким риском причинения ущерба здоровью и имуществу граждан.

До этого, 9 ноября, «Известия» сообщали, что количество проверок бизнеса в 2023 году составило около 293 тыс., за пять лет оно снизилось более чем в пять раз. Так, за весь 2022 год эта цифра составила почти 340 тыс., а за 2019 год — 1,5 млн. В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что уменьшение количества проверок не привело к снижению уровня контроля.