Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин попросил кабмин сохранить 20% первого взноса ипотеки для семей с детьми
Армия
ВС РФ нанесли 40 ударов по аэродромам и арсеналам ВСУ за неделю
Мир
Гаврилов оценил заявление о готовности РФ ответить на использование ВСУ баз НАТО
Общество
Спикер ГД возложил на КПРФ ответственность за ситуацию с яйцами
Мир
В КНР заявили об активном развитии энергетического сотрудничества с РФ
Мир
Туск заявил о разморозке ЕС €5 млрд для Польши до конца года
Мир
В Германии назвали поездку Зеленского в США провалом
Политика
Путин заявил о попытках противника дотянуться до объектов ж/д сетей РФ
Политика
Рябков назвал Украину для США средством подавления возвышения РФ
Общество
Замдиректора брянской гимназии изменили меру пресечения
Мир
Лавров рассказал о тайных попытках Запада установить контакт с Россией
Политика
Путин заявил о десятилетии больших строек в России
Экономика
Набиуллина заявила о вреде экономике в случае отказа от повышения ставки
Экономика
В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
Общество
С начала снегопада в Москве выпало более 50% месячной нормы осадков

В России продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Правительство продлило мораторий на проверки бизнеса до 2025 года
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мораторий на проверки бизнеса продлен до конца 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина 15 декабря, сообщает официальный Telegram-канал правительства России.

По словам Мишустина, мораторий уже себя хорошо зарекомендовал и позволил почти в пять раз, снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом, что является серьезным показателем.

«Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — отметил политик.

По словам премьер-министра, мораторий не коснется тех объектов, что отнесены к категориям высокого и чрезвычайно высокого риска, а также в случаях угрозы жизни и здоровью граждан, безопасности страны.

Мишустин также сообщил, что с учетом принятых решений органами прокуратуры согласовано включение в план на текущий год около 93 тыс. мероприятий, что в четыре раза меньше, чем в 2022 году.

«Во многих случаях на замену пришли профилактические визиты. Они позволяют организациям выявлять недостатки превентивно и устранять их без штрафных санкций. По состоянию на конец ноября их число почти в три раза превысило количество проверок», — отметил премьер-министр.

Мораторий на плановые и внеплановые проверки действует уже несколько лет. Мораторий на плановые действует до 2030 года. Текущий мораторий на внеплановые проверки действует до конца 2023 года. Исключением для мораториев являются проверки, которые проводятся по индикаторам риска.

Спаси блог: коучам и инфобизнесменам готовят правовой режим
Как новый статус отразится на инфобизнесе и поможет ли он снизить количество уголовных дел

11 декабря стало известно, что средний срок получения лицензий бизнесом может составить 10 дней в 2024 году, сейчас в среднем он составляет 15 дней. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. По его словам, средний срок получения лицензии с 2021 года сократился в три раза. Сократилось и число документов, которые нужно предоставить для получения лицензии: с десяти до пяти.

Ранее, 22 ноября Владимир Путин предложил продлить до конца 2024 года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. С такой инициативой он выступил на совещании с правительством. Президент озвучил решение после доклада Дмитрия Григоренко, который отметил, что мораторий позволил отказаться от значительного числа проверок на объектах, деятельность которых не связана с высоким риском причинения ущерба здоровью и имуществу граждан.

До этого, 9 ноября, «Известия» сообщали, что количество проверок бизнеса в 2023 году составило около 293 тыс., за пять лет оно снизилось более чем в пять раз. Так, за весь 2022 год эта цифра составила почти 340 тыс., а за 2019 год — 1,5 млн. В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что уменьшение количества проверок не привело к снижению уровня контроля.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023