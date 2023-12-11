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Средний срок получения лицензий бизнесом может составить 10 дней в 2024 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России планирует достичь среднего срока получения лицензий для бизнеса в 10 дней, сейчас в среднем он составляет 15 дней. Об этом журналистам 11 декабря сообщил вице-премьер РФ — глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

По его словам, средний срок получения лицензии с 2021 года сократился в три раза.

«Если два года назад средний срок получения лицензии составлял 45 дней, то на сегодняшний день это 15 дней. Что касается разрешений, то, если несколько лет назад срок получения разрешения составлял 43 дня, то на сегодняшний день это 23 дня», — отметил Григоренко.

Сократилось и число документов, которые нужно предоставить для получения лицензии: с десяти до пяти.

«В идеале государство само автоматически, проактивно должно информировать бизнесменов о том, что по какому-то виду деятельности, например, необходимо получить лицензию и предложить бизнесу эту лицензию», — подчеркнул вице-премьер.

Он также рассказал о планах в 2024 году по отдельным видам лицензий и разрешений перейти на автоматическое продление и проактивный режим.

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Проект по оптимизации процедур получения лицензий и разрешений был начат в 2021 году, тогда первыми на портал госуслуг перевели лицензии. В 2023 году на портал госуслуг раньше срока были переведены 190 разрешительных режимов. В общей сложности оптимизирована процедура получения более 420 разрешений, в том числе 51 лицензии.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития РФ поручено в 10-дневный срок подготовить проект постановления о продлении на 2024 год моратория на проверки бизнеса. Соответствующее распоряжение 30 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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