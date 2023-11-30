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Мишустин поручил МЭР подготовить документ о продлении моратория на проверки бизнеса

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов/POOL
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Минэкономразвития РФ поручено в 10-дневный срок подготовить проект постановления о продлении на 2024 год моратория на проверки бизнеса. Соответствующее распоряжение 30 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщила пресс-служба правительства, исключение, как и в текущем году, будет сделано для объектов чрезвычайно высокого и высокого риска. А также проверок, которые проводят контрольные органы на основании индикаторов риска нарушения обязательных требований.

«К объектам чрезвычайно высокого и высокого риска относятся социальные, промышленные объекты, отдельные виды деятельности, имеющие максимальный или близкий к нему уровень риска причинения вреда в соответствующей сфере», — пояснили в кабмине.

Подписка на бронь: компаниям мобилизованных бизнесменов хотят отменить проверки
В Минэкономразвития и Совфеде уже прорабатывают этот вопрос

Ранее, 22 ноября, продлить до конца 2024 года мораторий на проверки малого и среднего бизнеса предложил президент России Владимир Путин, обратившись с такой инициативой на совещании с правительством.

До этого, 9 ноября, «Известия» сообщали, что количество проверок бизнеса в этом году составило около 293 тыс., за пять лет оно снизилось более чем в пять раз. Так, за весь 2022 год эта цифра составила почти 340 тыс., а за 2019 год — 1,5 млн. В аппарате вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко отметили, что уменьшение количества проверок не привело к снижению уровня контроля.

17 марта Мишустин в ходе заседания правительства сообщил, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут только объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Кроме того, добавил премьер-министр, в образовательных учреждениях из высокорисковой группы вместо плановых проверок могут проводиться профилактические визиты.

В конце декабря 2022 года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год. В том же месяце сообщалось, что представители малого и среднего бизнеса получили возможность упрощенного доступа к мерам государственной поддержки благодаря цифровому профилю предпринимателя.

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