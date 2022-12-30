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Правительство РФ продлило на 2023 год мораторий на проверки бизнеса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство РФ продлило мораторий на проверки бизнеса на 2023 год. Об этом сообщила в пятницу, 30 декабря, пресс-служба кабинета министров.

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«Правительство продлило мораторий на проверки. Он будет действовать и в 2023 году. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. В отношении объектов категорий чрезвычайно высокого и высокого риска контрольные органы будут проводить проверки на основании специальных индикаторов», ― говорится в сообщении пресс-службы.

Как пояснил вице-премьер Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся в сообщении, целью проверок на основании индикаторов рисков является предотвращение нарушений обязательных требований для бизнеса.

«Во избежание рисков нарушения обязательных требований контрольные органы в следующем году будут разрабатывать соответствующие индикаторы и делать их публичными. Эта работа направлена на реализацию нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности в части совершенствования риск-ориентированного подхода», ― уточнил вице-премьер.

О том, что режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год сообщалось в конце октября. Президент РФ Владимир Путин тогда заявил, что необходимо сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. При этом президент подчеркнул, что работа будет построена таким образом, чтобы проверки носили точечный характер, не мешали работе предприятия и бизнесу в целом.

Ранее, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня, Путин заявил, что пришло время навсегда отказаться от ряда проверок российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. В частности, он потребовал «не подводить под статью» бизнес, который работает без лицензий после их отзыва западными партнерами.

При этом российский лидер отмечал, что порог привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других платежей может быть повышен.

В начале марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство на фоне западных санкций примет дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса. Тогда был введен мораторий на плановые проверки для предприятий до конца года.

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