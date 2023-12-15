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В Британии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями
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В Британии могут запретить детям до 16 лет пользоваться соцсетями

Times: в Британии могут запретить пользоваться соцсетями детям до 16 лет
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Фото: TASS/dpa/Annette Riedl
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Власти Великобритании рассматривают возможность введения запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет на фоне роста числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи, сообщила газета Times 15 декабря.

«(Премьер-министр) Риши Сунак рассматривает введение ограничений на использование детьми социальных сетей, поскольку министры обеспокоены ростом числа проблем с ментальным здоровьем среди молодежи. Запрет на использование всех соцсетей для лиц младше 16 лет является одним из рассматриваемых вариантов», — указано в сообщении издания.

Как сообщает издание, правительство также изучает внедрение технологий, которые будут осуществлять обязательную проверку даты рождения пользователя, и усиление родительского контроля. Отмечается, что разработка новых положений, которые помогут вести контроль за соцсетями, находится на ранней стадии. Сейчас перед министрами стоит задача получше изучить связь между соцсетями и ухудшением ментального здоровья, сообщает газета.

«Введение подобного запрета превратит Британию в страну с одной из самых жестких позиций в отношении использования соцсетей детьми», — отмечается в статье.

Каждый пятый человек в возрасте от 8 до 25 лет имеет вероятное психическое расстройство, при этом тенденция чаще наблюдается среди подростков, которые чаще пользуются социальными сетями, пишет Times.

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Ранее, 13 декабря сообщалось, что рейтинг премьер-министра Британии Риши Сунака достиг рекордно низкой отметки — минус 49. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией YouGov. Согласно исследованию, 70% участников опроса негативно отзываются о Сунаке, при этом положительного мнения о нем придерживается лишь 21% опрошенных. Отмечается, что рейтинг британского политика упал сразу на 10 пунктов по сравнению с ноябрем.

6 декабря в Госдуме России объяснили важность ограничения использования телефонов в школе. До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении использования телефонов и других гаджетов в школах. Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов отметил, что такие изменения связаны с обеспокоенностью родителями тем, что дети проводят в телефонах и свободное время, и, хуже того, учебное, переписываясь друг с другом или сидя в социальных сетях. По словам Бессарабова, это неправильно, так как это подрывает усилия педагогов по образовательному процессу и не дает знания детям.

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