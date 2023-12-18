Психолог назвала способы перестать бояться понедельников

Начало рабочей недели для некоторых становится настоящим испытанием. О том, как перестать бояться понедельников, 18 декабря «Известиям» рассказала декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова.

Первая причина страха перед понедельниками заключается в том, что человек недостаточно отдохнул в выходные.

«Возможно, выходные были наполнены делами, которые потребовали значительной траты сил, мы были заняты и устали, поэтому нам сложно бодро начать рабочую неделю», — заявила специалист.

В этом случае она рекомендовала внимательнее планировать рабочее время на неделе и определить дни, когда будет возможно немного разгрузить себя, отказавшись от некоторых дел после работы, перенеся их на другое время или попросив о помощи близких.

«В освободившее время лучше дать себе комфортно отдохнуть (почитать книгу, прогуляться по парку, посвятить время хобби или просто лечь спать пораньше). Так новая рабочая неделя пройдет легче, а мы сможем продуктивно работать. Возможно, благодаря такому бережному отношению к себе следующий понедельник уже не будет таким тяжелым», — сказала Кирсанова.

Второй причиной может стать то, что человек отдыхает не подходящим ему образом.

«Можно ли после выходных устать еще больше, чем после рабочей недели? Вполне возможно, если не учитывать особенности собственной работы. Например, всю рабочую неделю мы общаемся с людьми, а в выходные делаем то же самое в нерабочей обстановке — проводим время в большой компании», — сказала психолог.

По ее словам, даже самый общительный человек может устать от такого времяпровождения. Педагогам, врачам, психологам, работникам социальной сферы, всем, кто взаимодействует с людьми, бывают нужны «часы тишины», чтобы побыть наедине с собой и, таким образом, отдохнуть. Прислушаться к себе и понять, что действительно поможет восстановить силы, — важная задача, которой стоит уделить внимание, подчеркнула эксперт.

Также страх перед началом рабочей недели может быть из-за того, что человек не отдыхает вовсе.

«Рабочие задачи преследует нас и в выходные, мы продолжаем работать, лишая себя и близких общения, доводя себя до изнеможения. Мы можем действовать так по разным причинам. Например, затрудняемся сказать «нет» руководителю, требующему исполнения срочного поручения в выходные дни. Или же сами охотно беремся за работу вместо отдыха, потому что хотим всё сделать в срок и лучшим образом. Научиться говорить «нет» или, по крайней мере, научиться обсуждать условия, на которых мы выполняем срочную работу — важный навык. Например, мы можем условиться об отдыхе на неделе, более позднем начале рабочего дня в понедельник или более раннем его завершении», — заявила психолог.

Еще одна причина ненависти к понедельникам заключается в том, что человек выгорел.

«Возможно, мы испытываем хронический стресс на работе, и наша ненависть к понедельникам связана с формирующимся или уже сложившимся синдромом эмоционального выгорания. В этом случае изменяется в негативную сторону отношение к труду, а иногда и людям, с которыми мы взаимодействуем, рабочие задачи требуют больше усилий, но заниматься ими бывает неприятно, что приводит к формальному их выполнению, избеганию усилий, экономии сил и эмоций. Настроение ухудшается, на работе мы чаще раздражаемся, злимся. После рабочего дня устаем так, что кажется: никаких выходных не хватит, чтобы прийти в себя. Снизить нагрузку, отказаться от дополнительных обязанностей, взять отпуск — решения, которые легче рекомендовать, чем исполнить, но всё же ограничение нагрузки — первое, что было бы полезно сделать», — сказала эксперт.

Последняя причина того, что человек не любит понедельники, может быть в том, что он просто не любит свое дело: работу или учебу.

«Бывает так, что мы думаем: «я не на своем месте», работа, учеба, которой мы посвящаем много времени, нам не по душе. Возможно, это был не наш выбор или обстоятельства складывались так, что нам виделось — это единственно возможный вариант», — сказала специалист.

Часто изменения возможны, и даже не требуют тотального пересмотра жизненных планов, но не всегда это очевидно, указала собеседница издания.

«Собрать информацию о возможных вариантах учебы или работы, составить долгосрочный план изменений (пройти обучение, получить новую квалификацию, начать работать в такой-то сфере) и план действий на ближайшее будущее (узнать о вакансиях на месте работы, изучить вакансии в других организациях, обратиться к знакомым, составить резюме для кадровых агентств, обратиться в службу занятости) — всё это не слишком трудно, главное — начать. Перемены возможны, если мы решимся», — заключила Кирсанова.

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