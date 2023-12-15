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Песков назвал решение дать Грузии статус кандидата в ЕС попыткой «досадить РФ»

Песков: решение дать Грузии статус кандидата в ЕС призвано досадить России
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Фото: ТАСС/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 15 декабря, заявил, что получение статуса кандидата на вступление в Европейский союз Грузией является попыткой «досадить России».

«Это, конечно, абсолютно суверенные дела и Грузии, и Украины, и Молдовы. Но здесь сразу видна политизированность этого решения <…> К нашему сожалению, каждый раз желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом из желания еще больше досадить России», — сказал он.

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Ранее, 14 декабря, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что сообщество предоставило статус кандидата Грузии. Кроме того, он сообщил, что европейские лидеры решили начать переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

24 ноября пресс-секретарь внешнеполитической службы объединения Петер Стано заявил «Известиям», что Евросоюз рассматривает возможность принять Молдавию и Грузию в свой состав без спорных территорий — Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии. Политик отметил, что ЕС продолжает твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет этих стран.

8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

3 марта 2022 года Грузия вместе с Молдавией официально подала заявку на членство в ЕС. 28 февраля аналогичную заявку отправила и Украина. Позднее в июне лидеры ЕС присвоили статус кандидата Молдавии и Украине, а Грузии отказали. Евросовет тогда сообщил, что руководители стран альянса решили признать европейскую перспективу Грузии и предоставить ей статус кандидата сразу же после выполнения 12 «приоритетов».

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