В ЕС допустили возможность принятия Молдавии и Грузии в союз по частям

Евросоюз может рассмотреть вариант принятия Молдавии и Грузии в свой состав частично, то есть без территорий Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, заявил «Известиям» официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Европейское будущее Грузии и Молдавии не может оказаться в заложниках конфликтов. Это было подтверждено на самом высоком уровне ЕС. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии и Молдавии», — сказал Стано.

8 ноября Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, а также предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что она допускает: «в худшем случае» интеграция в ЕС для страны может пройти в два этапа: на первом в состав Евросоюза может войти правый берег Днестра, и после — Приднестровье.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал планы Санду предательством национальных интересов.

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