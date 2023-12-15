СМИ сообщили о невозможности восстановить некоторые сегменты «Киевстара»
Некоторые сегменты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» не удастся восстановить после кибератаки. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники в киберсфере.
«Система получила критическое повреждение. К сожалению, восстановить некоторые сегменты не представляется возможным», — поделились собеседники.
Отмечается, что в настоящее время производится постепенное включение абонентов.
Утром 12 декабря на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно невозможны услуги связи и доступ в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть.
По данным Telegram-канала «Политика страны», Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. В совершении кибератаки подозревают российские спецслужбы.
Позже, 13 декабря, Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников. Он также отметил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии.