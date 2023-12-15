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СМИ сообщили о невозможности восстановить некоторые сегменты «Киевстара»

«Украинские новости»: некоторые сегменты «Киевстара» восстановить невозможно
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Фото: ТАСС/Сергей Николаев
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Некоторые сегменты украинской телекоммуникационной компании «Киевстар» не удастся восстановить после кибератаки. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники в киберсфере.

«Система получила критическое повреждение. К сожалению, восстановить некоторые сегменты не представляется возможным», — поделились собеседники.

Отмечается, что в настоящее время производится постепенное включение абонентов.

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Утром 12 декабря на сеть связи «Киевстар» произошла мощная хакерская атака, из-за которой случился технический сбой. В результате были временно невозможны услуги связи и доступ в интернет. Гендиректор компании Александр Комаров отметил, что хакеры хотели разрушить сеть.

По данным Telegram-канала «Политика страны», Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело. В совершении кибератаки подозревают российские спецслужбы.

Позже, 13 декабря, Комаров сказал, что хакеры взломали защиту «Киевстара» с помощью учетной записи одного из сотрудников. Он также отметил, что компания использовала для защиты от киберугроз самые современные технологии.

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