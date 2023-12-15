В Госдуме заявили об усталости Запада от Зеленского

Запад давно устал от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 15 декабря «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

13 декабря газета Politico писала, что Зеленский хотел лично выступить на открытии саммита Евросоюза (ЕС), но за сутки его выступление было отменено. Издание отмечает, что выступление было сорвано, «поскольку исход встречи, особенно по будущему вступлению Украины в ЕС, остается неясным».

«Запад давно устал от Зеленского. Очень много фактов говорят о том, что западные политики не хотят с ним решать какие-то конкретные задачи. Возможности всяческого затягивания этого конфликта их сегодня устраивают, но принятия определенных решений по Украине не хотят ни европейские, ни американские политики», — сказал Чепа.

Саммит ЕС проходит 14–15 декабря в Брюсселе. Ожидается, что европейские лидеры рассмотрят вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз, который потребует согласия всех 27 стран — членов Евросоюза. При этом 13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать переговоры.

Это не первый случай, когда срывается выступление Зеленского. Так, он 5 декабря должен был обратиться по видеосвязи к американским сенаторам во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Однако позже отказался от выступления. Тогда же депутат украинского парламента Александра Устинова заявила, что президент не стал участвовать в брифинге якобы по ряду причин, в том числе из-за ожидаемого провала голосования по новому пакету помощи Украине и Израилю.