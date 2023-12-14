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Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент

Politico: выступление Зеленского на саммите ЕС отменили за сутки до мероприятия
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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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Президент Украины Владимир Зеленский хотел лично выступить на открытии саммита Евросоюза (ЕС), но за сутки его выступление было отменено. Об этом 14 декабря сообщила газета Politico.

Как отмечается, его выступление было сорвано, «поскольку исход встречи, особенно по будущему вступлению Украины в ЕС, остается неясным».

Украинский лидер обратился к лидерам ЕС по видеосвязи. По его словам, данный саммит «войдет в историю».

«Будет ли он для нас хорошим или плохим, история всё запомнит. <...> Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной», — указал Зеленский.

Саммит ЕС проходит 14–15 декабря в Брюсселе. Ожидается, что европейские лидеры рассмотрят вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз, который потребует согласия всех 27 стран — членов Евросоюза. При этом 13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать переговоры.

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Это не первый случай, когда срывается выступление президента Украины Зеленского. Так, он 5 декабря должен был обратиться по видеосвязи к американским сенаторам во время закрытого брифинга с просьбой одобрить финансовую помощь киевскому режиму. Однако позже отказался от выступления. Тогда же депутат украинского парламента Александра Устинова заявила, что президент не стал участвовать в брифинге якобы по ряду причин, в том числе из-за ожидаемого провала голосования по новому пакету помощи Украине и Израилю.

До этого, 10 октября, парламент Румынии отменил заседание, на котором должен был выступать Зеленский в ходе визита в страну. Отмечалось, что мероприятие могли отсрочить по соображениям безопасности.

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