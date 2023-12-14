Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд

Палата представителей конгресса США 14 декабря одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год (начался 1 октября) в размере $886,3 млрд, сообщает издание The Hill.

«Законопроект об обороне также предусматривает $11,5 млрд на сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и еще $800 млн на поддержку Украины <…>», — уточняется в сообщении.

Проект поддержали 310 членов палаты представителей, против высказались 118, из них 45 являются членами Демократической партии и 73 — Республиканской.

Теперь согласованный обеими палатами конгресса США проект поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Ранее в этот день проект оборонного бюджета США был одобрен сенатом страны.

10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, истощившихся из-за регулярных поставок киевскому режиму. В связи с этим конгресс призвали утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $61 млрд на помощь Украине.

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.