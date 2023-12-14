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Сенат США проголосовал за проект оборонного бюджета на 2024 год объемом в $886 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Сенат США согласовал проект оборонного бюджета на 2024 год на сумму $886 млрд. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает газета The Hill.

За проект, по информации издания, высказались 87 человек, против проголосовали 13 законодателей. После одобрения Сенатом документ будет направлен на рассмотрение в палату представителей конгресса США. После одобрения обеими палатами итоговый проект оборонного бюджета будет направлен президенту США Джо Байдену на подпись.

Объем оборонного бюджета, согласно документу, составит рекордные $886 млрд, что на 3% больше, чем в 2022 году.

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Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву очередного пакета военной помощи в размере $200 млн.

При этом 10 декабря в Белом доме заявили, что у США остался $1 млрд на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются из-за регулярных поставок на Украину. В связи с этим она призвала конгресс утвердить запрос Белого дома на выделение дополнительных $60 млрд на помощь Украине, что сейчас тормозит оппозиция из Республиканской партии, поскольку большая часть обсуждаемой помощи Украине «остается дома».

В конце октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время работы американского президента Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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