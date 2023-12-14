Финляндия снова закрыла открывшиеся на границе с Россией КПП

Финляндия закроет 15 декабря все открытые в четверг, 14 декабря, пограничные контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией. Об этом заявила 14 декабря министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

«Граница будет закрыта с завтрашнего дня, пятницы, 15 декабря, в 20:00 (21:00 мск), а завершится [закрытие] 14 января. <...> Мы смогли констатировать, что нелегальная иммиграция на восточной границе Финляндии продолжилась», — сказала она, трансляция велась на сайте финского правительства.

По ее словам, правительство решило, что нелегальная иммиграция из третьих стран мира продолжается, поэтому было принято постановление правительства о повторном закрытии КПП «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»).

Ранее в этот день Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» и «Ниирала». Предполагалось, что решение будет действовать до 14 января.

Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко с места событий на КПП рассказала, что сразу после открытия границы выстроилась очередь желающих уехать в Россию, а вот со стороны РФ стремящихся въехать в Финляндию уже не так много.

В прошлый раз Финляндия закрывала все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.