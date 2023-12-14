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WADA призвало ввести биопаспорта для олимпийских спортсменов из РФ
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WADA призвало ввести биопаспорта для олимпийских спортсменов из РФ

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Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило о своей «настороженности» в отношении России и призвало антидопинговые агентства ввести биологические паспорта для спортсменов из РФ, которые могут принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом 14 декабря сообщили «РИА Новости» в пресс-службе агентства.

Его представители указали, что аккредитованная WADA лаборатория осуществляет независимую организацию работы отдела управления биологических паспортов российских спортсменов. Данный отдел, в частности, отслеживает связанные с этими паспортами результаты в целях контроля возможности замещения образцов мочи.

«Несмотря на это и учитывая историю, WADA по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе. Спортсмены всего мира хотят знать, что все их соперники, независимо от того, откуда они, столкнулись с теми же условиями перед Играми, что и они, что система их защищает», — говорится в тексте заявления агентства.

В WADA связали подобное предложение с желанием спортсменов из различных стран мира знать, что они находятся в одинаковых условиях с соперниками и что «система их защищает». В этой связи агентство считает необходимым пойти на использование всех доступных инструментов, в том числе расследований и разведывательных данных.

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До этого, 8 декабря, Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с Вооруженными силами и органами национальной безопасности РФ и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

14 декабря президент РФ Владимир Путин сказал в ходе «Итогов года», что условия МОК нужно внимательно проанализировать. Как считает глава государства, всё, что международные чиновники делают в отношении российского спорта, — это полное извращение идеи бывшего президента МОК Пьера де Кубертена «О спорт, ты — мир!». Путин отметил, что спорт призван объединять людей и должен быть вне политики.

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