Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля

По итогам торгов курс доллара снизился на 0,14%, до 89,87 рубля, об этом свидетельствуют данные Московской биржи в четверг, 14 декабря.

Евро вырос на 1,75%, до 98,80 рубля, курс юаня поднялся на 0,14%, до 12,65 рубля.

Котировки нефти Brent показали рост, вернувшись к уровням выше $75 за баррель.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» заявил, что Россия не отказывается от использования доллара в международных расчетах. Однако российский лидер подчеркнул, что «чем больше мы используем нашу национальную валюту, тем лучше». По его словам, это повышает суверенитет и возможности РФ.

Аналитики брокера «ВТБ Мои инвестиции» 13 декабря сообщили, что в декабре-январе доллар будет торговаться в диапазоне 87–92 рублей, при этом в ближайшие месяцы американская валюта может достигнуть 85 рублей.

12 декабря управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков сообщил «Известиям», что до конца I квартала 2024 года курс американской валюты может находиться на уровне 90–100 рублей за доллар. Также он уточнил, что в дальнейшем в компании не исключают роста доллара до 100–110 рублей.