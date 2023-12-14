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Путин опроверг отказ от доллара в международных расчетах

Путин: Запад «стреляет себе в ногу», ограничивая возможности РФ использовать доллар
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия не отказывается от использования доллара в международных расчетах, но стране стали создавать проблемы с этим. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Мы не отказываемся, нам просто проблемы начали чинить с расчетами в иностранных валютах. Стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных, мировых резервных валют?» — задался вопросом он.

Путин рассказал, что в 2021 году 87% экспортных расчетов проходили в иностранной валюте, в то время как в сентябре 2023-го доля рубля дошла до 40%, юаня — 33%, совокупное использование доллара и евро опустилось до 24%.

«Зачем они это сделали? Это, повторяю, выстрелили себе в ногу. Плохо ли это для нас? Да нет. Чем больше мы используем национальную валюту, тем лучше. Это повышает наш суверенитет и наши возможности», — сказал президент.

Говоря о курсе рубля, Путин отметил, что курс является плавающим и зависит от экономических факторов, таких как цены на экспортные товары, и от растущего спроса внутри страны.

«Указ, который был призван отрегулировать ситуацию с валютой, сыграл свою роль. Это связано с тем, что в прежние годы не нужно было никаких ограничений, потому что мы получали достаточно информации от тех стран, куда идет значительная часть нашего экспорта. Нам было понятно движение капиталов. Теперь мы не получаем ее», — указал глава государства.

Путин заявил, что ситуация с курсом рубля нормализуется, она носит временный характер. Он назвал стабильной ситуацию на финансовом рынке, государство добивается этой цели.

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Ранее, 27 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) ускоряют процесс отказа от доллара и перехода на национальные валюты при расчетах.

5 октября Путин предложил вместо единой валюты БРИКС создать единый механизм расчета между странами. По его словам, следует наладить систему расчетов и создавать финансовую логистику, чтобы обеспечить расчеты между государствами объединения. Он отметил, что теоретически создание валюты БРИКС возможно, но это потребует паритета в развитии экономик стран, что является очень дальней перспективой.

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