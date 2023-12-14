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ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Столичных автомобилистов в вечерний час пик призвали выезжать на дороги после 19:00 мск. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила в четверг, 14 декабря, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«Рекомендуем в течение дня использовать для передвижения по городу городской транспорт — МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Автомобилистов попросили избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

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Синоптики прогнозируют метель и самый снежный день за полвека

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве с вечера 14 декабря до утра 15-го пройдет наиболее интенсивный снегопад.

По словам синоптика, выпадет до 17,4 мм осадков, или около 30% от месячного объема, сообщает телеканал «360».

Он допустил вероятность повтора суточного рекорда осадков 57-летней давности, принадлежащий 1966 году, когда в осадкомеры попало 17,3 мм, пишет «Москва 24».

Тишковец отметил, что в Москве уже побит рекорд по величине сугробов. В 1919 году они достигали в высоту 32 см, а сейчас на метеостанции в ВДНХ сугробы выросли до 40–45 см, в МГУ — до 50–55 см.

Ранее в этот день Гидрометцентр сообщил, что 14 декабря ожидаются облачность, снег с метелью, снежные заносы и гололедица. Температура опустится до –8 градусов. В Московской области прогнозируют –10…–5 градусов, ночью столбики термометров также сохранят дневные показатели.

При этом накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что воскресенье принесет в столицу плюсовую погоду. При этом рекордные по высоте сугробы не растают, отметил он.

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