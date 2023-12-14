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Эксперт назвала вредными предложения запретить МФО

Лазарева: вместо запрета МФО стоит стимулировать борьбу с нелегальным рынком
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Вместо запрета микрофинансовых организаций (МФО) полезнее было бы стимулировать борьбу с нелегальным рынком, считает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Об этом она рассказала «Известиям» 14 декабря, прокомментировав слова президента РФ Владимира Путина, выразившего мнение, что МФО не нужно ликвидировать.

«Рынок МФО — та самая грань, которая уберегает человека на легальном рынке, где у него есть возможность защитить свои права. Нелегальные кредиторы не подчиняются регулятору, не соблюдают законов и думают не о том, чтобы оказать услугу, а о том, чтобы ограбить своего клиента», — сказала эксперт.

По ее мнению, предложения запретить МФО вредные. Гораздо более полезным было бы стимулирование борьбы с нелегальным рынком, повышение финансовой культуры населения и уровня благосостояния российских семей, подчеркнула Лазарева.

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Ранее в этот день глава государства отметил, что если микрофинансовые организации злоупотребляют доверием людей, то их необходимо «приводить в чувство». Об этом он сказал в ходе «Итогов года с Владимиром Путиным».

Ранее, 16 июля, сообщалось, что, по данным сервиса Moneyman, в России доля досрочных погашений микрозаймов по итогам II квартала 2023 года почти достигла рекордных 37%. В крупных МФО подтвердили эту тенденцию. Как объяснили участники рынка, это связано в том числе с ростом финансовой грамотности россиян и стабилизацией экономической ситуации.

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