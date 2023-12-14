Востоковед объяснил важность для Китая поставок через Индийский океан

Индийский океан действительно может стать уязвимым местом Китая в войне за Тайвань, поскольку зависит от поставок через него, но не имеет в нем достаточных сил для защиты танкеров. Об этом в разговоре с «Известиями» 14 декабря заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на военных атташе и аналитиков опубликовало статью, в которой говорится, что из стран Персидского залива через Индийский океан в Китай поступает нефть, на которую приходится около половины всего потребляемого топлива китайской экономикой. И этот регион может стать «ахиллесовой пятой» Пекина и дает его противникам преимущества на случай войны за Тайвань.

Как отметил Котков, Китай действительно очень сильно зависит от поставок углеводородов из региона Персидского залива.

«Что касается морских перевозок, то это действительно «ахиллесова пята» Китая. Потому что его военно-морские силы недостаточны для того, чтобы в случае военного конфликта защитить эту линию», — заявил востоковед.

По его словам, если предположить, что Иран выступит союзником Китая и заблокирует Ормузский пролив, то это в любом случае будут означать пресечения этих поставок.

«Если же этого не произойдет, то Индия — это враждебная Китаю страна, обладающая серьезными военно-морскими силами, которые либо у Цейлона, либо у Андаманских островов всё заблокируют. Я уже не говорю про остров Диего Гарсия в центре Индийского океана, принадлежащий Британии, не говорю про Малаккский пролив, контролируемый США, который невозможно обойти. Ну и наконец остров Тайвань, который запирает Китай у выхода в акваторию тихого океана», — добавил Котков.

28 ноября представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Он заявил, что материковая часть Китая не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся пойти на риск и провоцировать инциденты.

До этого, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.