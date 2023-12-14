Reuters назвало Индийский океан слабым местом Китая в конфликте за Тайвань

Индийский океан станет ахиллесовой пятой для Китая в случае начала войны с Тайванем. Об этом 14 декабря написало агентство Reuters.

Оно отмечает, что Китай получает половину необходимой нефти благодаря танкерам, которые идут по Индийскому океану из стран Персидского залива. Тем же путем проходят корабли из Африки и Бразилии.

При этом сам океан контролируется Военно-морскими силами США, в то время как присутствие китайского флота в этом регионе незначительно. Это ставит под угрозу поставки нефти в КНР в случае конфликта вокруг Тайваня.

«Китайские военно-морские корабли фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и у них была бы небольшая поддержка с воздуха или вообще ее не было бы, потому что у него нет собственных баз или объектов, на которые Китай мог бы положиться», — заявил специалист по безопасности Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

По мнению военных экспертов, такая ситуация может быть использована для того, чтобы отговорить Китай от попыток вторгнуться на Тайвань.

Ранее, 28 ноября, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Он заявил, что материковая часть Китая не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся пойти на риск и провоцировать инциденты.

До этого, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.