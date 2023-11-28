В Пекине заявили о недопустимости сепаратистской деятельности в Тайване

Материковый Китай не оставит места для сепаратистской деятельности, направленной на «независимость Тайваня». Об этом в понедельник, 27 ноября, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну», — приводит слова Биньхуа телеканал CGTN.

Он заявил, что материковая часть Китая не будет терпеть или проявлять снисходительность к сепаратистам, если они осмелятся пойти на риск и провоцировать инциденты, пропагандирующие «независимость Тайваня».

Таким образом Биньхуа отреагировал на заявление представителей Демократической прогрессивной партии Тайваня об отсутствии у Пекина графика по войне с островом. По его словам, они искажали факты и приуменьшали вред и опасность сепаратистской деятельности, связанной с «независимостью Тайваня», чтобы обмануть избирателей на выборах руководства острова в 2024 году.

Ранее, 17 ноября, в Белом доме заявили о продолжении поддержки политики «одного Китая». Там подчеркнули, что президент США Джо Байден осуждает военную активность на Тайване в преддверии выборов.

16 ноября политолог и профессор ВШЭ Марат Баширов заявил, что переговоры Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) были неудачными. Так, он предположил, что лидеры стран не достигли соглашения по вопросу Тайваня.

В тот же день Си Цзиньпин призвал США не только прекратить поставку вооружения для Тайваня, но также поддержать «неизбежное мирное воссоединение» КНР с островом. По словам Си Цзиньпина, вопрос о статусе Тайваня неизменно занимает особое место в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами.

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.