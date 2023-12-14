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В call-центре ОНФ рассказали об отсутствии перерывов между звонками на прямую линию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Члены «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) 14 декабря рассказали «Известиям» о работе в call-центре прямой линии президента России Владимира Путина.

Работа call-центра началась 1 декабря. Смена одного сотрудника длится два часа, чтобы удерживать внимание в фокусе, потому что каждое обращение уникальное, рассказал координатор региональной команды «Молодежка Народного фронта» в Республике Татарстан Дамир Нургалиев.

Нургалиев также отметил, что количество звонков колоссальное. Утром между звонками был перерыв по 10–15 секунд, сейчас перерыва нет. Вопросы поступают прямо во время выступления президента.

«Наша уже коронная фраза «Здравствуйте, вы позвонили в редакцию программы «Итоги года Владимира Владимировича Путина» звучала каждую секунду», — рассказал Нургалиев.

Также Нургалиев рассказал, что помимо уже привычных вопросов, операторы часто слышат слова благодарности и поддержки, направленные главе государства в связи с его выдвижением на выборы президента России в 2024 году.

Никита Светкин, координатор молодежного крыла «Народного фронта» в Пензенской области, рассказал, что в этом году очень часто звонят дети, которые просят за своих близких.

Также Светкин поделился, что ему запомнилась мечта одного звонящего. Мужчина был волонтером на Всемирном фестивале молодежи и студентов в 1957 году, и теперь он хочет быть волонтером на Всемирном фестивале молодежи в 2024 году.

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В этот же день «Известия» показали работу работу call-центров в преддверии прямой линии с Путиным.

Ранее в этот день «Известиям» рассказали в Кремле, что поступило уже более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично выберет вопросы для прямой линии.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив СМС на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

«Итоги года» совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

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