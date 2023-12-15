В среду, 13 декабря, на 83-м году жизни умерла ветеран «Известий» Наталья Петровна Кищик. «Душа газеты «Известия» — так называли ее коллеги.

— Это новым поколениям журналистов надо рассказывать, каким профессионалом была Наталья Кищик. Тем, кто работал рядом с ней, кто становился героем ее публикаций в «Известиях», «Неделе», «Союзе», это излишне. Будем помнить большого журналиста и чудесного товарища. Только нам, твоим старым товарищам, Наташа, трудно будет жить без твоей душевной теплоты, — сказал ее коллега, бывший редактор отдела собственных корреспондентов и член редколлегии «Известий» Анатолий Дмитриевич Степовой.

Наталья Кищик родилась 8 мая 1941 года в Москве. Окончила Московский педагогический институт имени Ленина. В «Известиях» начала работать в 20 лет. Вот как она сама вспоминала об этой эпохе.

«Я пришла в «Известия» в 1961 году, фактически сразу после школы. Мы были журналистской семьей, и отец устроил меня в отдел писем. Всех ужасно интересовало, что происходит в «Известиях», в которых можно увидеть Савву Морозова — внука знаменитого промышленника и мецената, Татьяну Тэсс, Анатолия Аграновского, Станислава Кондрашова. Я попала в удивительный мир, и в нем был волшебник — главный редактор Алексей Аджубей.

Аджубей создал огромный отдел писем. Когда народ узнал, что «Известия» возглавил зять Хрущева, в газету стало приходить несколько тысяч писем в день, их приносили в мешках. Татьяна Тэсс выдавала такие душещипательные истории, что народ просто сходил с ума, в ответ на ее публикации приходили горы корреспонденции — люди говорили о своих впечатлениях, рассказывали свои истории. В отделе работали дочки-внучки знаменитостей, дипломатов, журналистов. Здесь вскрывали письма, регистрировали, печатали на машинке небольшую аннотацию. Были девочки, которые только вскрывали письма — весь день».

«Отец сказал мне: не сиди весь день в отделе, знакомься с журналистской средой. Я так и делала. Ровно в 9 утра проходили планерки. За длинным столом рассаживались члены редколлегии, «золотые перья», но любой сотрудник газеты мог прийти и послушать. К началу летучки на столе длинными плотными рядами раскладывались письма. Я всегда вызывалась относить эти письма. Аджубей, как артист на сцене, указывал на кого-то и командовал: выбирайте. Человек брал письмо, зачитывал его через пятое на десятое. Аджубей: «Кто поедет?» Если никто не откликался, брали другое письмо, третье. Темой статьи могло стать любое письмо.

Однажды попалось письмо от ветерана. Он написал, что ему нужно покрасить комнату в избе, а белил нет. Члены редколлегии не вдохновились этой простенькой историей. Аджубей спрашивает: «Ну что, никто не хочет?» Я говорю: «Я поеду!» Уже не помню куда. Мы привезли ветерану краску и всё, что только можно. Опубликовали это письмо, а под ним маленькое сообщение об оказанной помощи — это была моя первая публикация в «Известиях».

«После отдела писем я попала в отдел литературы и искусства — поначалу писала короткие заметки и рецензии, разыскивала знаменитостей. Потом были и большие материалы. Вся жизнь в «Известиях» была ужасно интересной. Когда я рассказывала о ней папе и его коллегам-журналистам, они бывали потрясены. В других редакциях шли бесконечные заседания парткомов и профкомов. При Аджубее я такого вообще не помню, а позже если заседания и были, то они проходили незаметно».

Наталья Петровна Кищик посвятила «Известиям» почти 30 лет своей жизни. Работала и в дочерних изданиях: спецкором еженедельника «Союз», редактором отделов информации и собкоровской сети еженедельника «Жизнь». Да и потом поддерживала с газетой и ее сотрудниками самую тесную связь. А когда ушел из жизни летописец «Известий» Станислав Сергеев, Кищик подхватила у него эстафету исторической памяти.

— Эта эстафета стала мостиком между прошлым, настоящим и будущим, живой связующей ниточкой. Теперь трудно предположить, кто сможет заменить Наташу на этом посту доверия, — сказал Анатолий Степовой.

Прощание с Натальей Петровной Кищик состоится 15 декабря в 12:45 в Москве, в похоронном доме «Хованский». Адрес: поселение Сосенское, квартал № 6, 4 стр. 1.