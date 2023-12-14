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В Крыму после вопроса Путину проверят ситуацию с ремонтом спортзала

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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В Крыму организована проверка долгого отсутствия ремонта в спортзале клуба юных спортсменов, вопрос о котором они задали 14 декабря президенту России Владимиру Путину в ходе «Итогов года». Об этом сообщило главное следственное управление СК РФ по Республике Крым.

О данной проблеме подростки, занимающие призовые места на региональных и всероссийских соревнованиях, рассказали главе государства ранее в этот день. По их словам, занятия проходят в ненадлежащих условиях, в спортзале более 40 лет не проводился ремонт, сгнили полы, отсутствует отопление и протекает крыша.

«Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил незамедлительно организовать процессуальную проверку по сведениям, озвученным группой юных спортсменов из поселка Солнечная Долина городского округа Судак в ходе прямой линии граждан с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным», — указано в Telegram-канале регионального СК.

Проверка организована на предмет халатности уполномоченных должностных лиц по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), уточняют в ведомстве. В рамках нее представители СК незамедлительно свяжутся с инициативной группой и прибудут на место с целью осмотра помещения.

Затем глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что указанный спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. По его словам, разработать проектную документацию планировалось в следующем году. При этом Аксенов указал на слабую организацию связи местных органов власти с гражданами, в результате чего люди не знали о данных планах.

После поручения Путина проект будет полностью реализован в 2024 с помощью федерального центра, добавил глава Крыма. Он выразил сожаление из-за отсутствие в республиканском бюджете средств на ремонт, и поблагодарил главу государства за решение вопроса.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040 или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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Ранее, 19 октября, Путин выступил на форуме «Россия — спортивная держава» в Перми, в ходе которого были затронуты темы развития спорта в стране. Президент РФ заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он также назвал спорт — безусловным приоритетом для государства. Кроме того, в тот день российский лидер открыл Центр спортивной борьбы в Ульяновске и Центр гимнастики в Тобольске, а также — по видеосвязи — еще нескольких спортивных объектов в регионах страны.

До этого, 9 октября, Минспорт РФ предложил регионам рассмотреть возможность создания «спортивно-оздоровительных карт». Отмечалось, что регионами реализуются проекты по вовлечению жителей в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе посредством социального заказа.

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