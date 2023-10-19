Путин открыл пять спортивных объектов в городах России

Президент РФ Владимир Путин открыл Центр спортивной борьбы в Ульяновске и Центр гимнастики в Тобольске. Глава государства 19 октября по видеосвязи принял участие в торжественном открытии нескольких спортивных объектов в российских регионах.

Кроме того, в этот же день открылись спортивный комплекс с бассейном в Балабаново Калужской области, спортивно-оздоровительный комплекс в Бежицком районе Брянска, а также универсальный спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский» в Магадане.

Ранее в этот день в Перми состоялось выступление Путина на форуме «Россия — спортивная держава», в котором были затронуты темы развития спорта в стране. Как отметил президент РФ, одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он также назвал спорт — безусловным приоритетом для РФ.

Ранее, 17 августа, министр иностранных дел РФ, председатель попечительского совета Федерации гребного слалома России Сергей Лавров открыл первый в РФ спортивный комплекс для гребного слалома в поселке Богородское Московской области.

После, 9 октября, стало известно, что Минспорт РФ предложил регионам рассмотреть возможность создания «спортивно-оздоровительных карт». Таким образом министерство одобрило инициативу первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, обратившейся с этим предложением к премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Депутат предложила создать карту-аналог «Пушкинской карты» для малообеспеченных и многодетных семей с детьми в возрасте от пяти до 18 лет, которая ежегодно пополнялась бы за счет государственных средств. С ее помощью данная категория граждан смогла бы приобретать спортивный инвентарь и оплачивать занятия спортом.