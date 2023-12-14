Невролог объяснила причины подростковой агрессии

Подростковая агрессия может начать проявляться уже в 10–11 лет — это ранний подростковый период. В этом возрасте даже спокойные дети, с которыми всегда удавалось найти компромисс, могут стать несговорчивыми, грубыми и агрессивными. О том, почему подростки могут проявлять агрессию, «Известиям» 14 декабря рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская.

«Подростковый период — это время полового созревания и кардинальных перемен, к которым психика ребенка не всегда успевает быстро адаптироваться. Стремительно меняется тело, перестраивается гормональная система. То есть эмоции бьют через край, но подросток не в силах с ними справиться, у него не всегда получается контролировать их и сдерживать. Для детей в этом возрасте характерна эмоциональная лабильность — то есть их настроение меняется быстро и иногда без видимых причин. То плачет, то смеется, то чувствует любовь ко всем окружающим, то начинает хамить и огрызаться», — объяснила невролог.

Она упомянула результаты исследования, которые показали, что в 10–12 лет начинает активно развиваться лимбическая система мозга, регулирующая эмоционально-волевую сферу человека. Но при этом у подростков еще недостаточно развита префронтальная кора головного мозга — она отвечает за анализ и оценку своих действий, социальное взаимодействие и планирование.

По ее словам, подросткам часто бывает сложно распознавать эмоции. В рамках другого исследования взрослым людям и подросткам показывали фотографии разных людей. При этом параллельно в томографе следили за активностью мозга испытуемых. Оказалось, что подростки гораздо активнее реагируют на чужие эмоции, чем взрослые. Более того, юноши и девушки склонны видеть ухмылку, иронию, злость и агрессию даже в лицах людей с нейтральным выражением. Это объясняет, почему многие подростки могут расплакаться или, наоборот, разозлиться, стоит на них посмотреть «как-то не так», — их мозг дофантазирует эмоции, а нервная система отреагирует слишком бурно.

«Ситуация осложняется еще и тем, что отношение взрослых к подростку не меняется: для родителей это всё тот же их ребенок, а любые перемены в его поведении и настроение кажутся странными и необъяснимыми. Чем активнее родители сопротивляются этим неизбежным переменам, тем сильнее проявляется подростковый бунт. Агрессия — это побочный эффект взросления. И в каждом возрасте она проявляется по-своему: в 12–13 лет в форме негативизма — ребенок отрицает все принятые ценности и нормы. В 14–15 лет появляется вербальная агрессия. Если не помочь ему принять и прожить эти чувства, постоянно критиковать его поведение, то справиться с агрессией будет еще сложнее — она может перерасти в физическое или вербальное насилие», — рассказала специалист.

При этом врач отмечает, что допустимой «дозы» агрессии не бывает. А подростковая агрессия может быть «заразной». Многочисленные исследования показывают, что подростки в сравнении с людьми зрелого возраста более восприимчивы к агрессивному поведению виртуальных героев — в кино, сериалах, компьютерных играх и книгах.

«Чтобы помочь ребенку справиться с агрессией и преодолеть кризис взросления, важно договориться о новых правилах в семье — принимать меняющуюся личность ребенка, дать ему больше личного пространства и всегда быть готовым прийти на помощь: объяснить, что всё происходящее с ним нормально и он всегда может прийти к взрослым за советом и рассчитывать на их поддержку», — резюмировала Демьяновская.

27 ноября психотерапевт и преподаватель Светлана Попова дала несколько советов о том, как понять, что ребенку пора сходить на консультацию к специалисту. По ее словам, подростка рекомендуется отправить на консультацию к психологу при наличии таких соматических проявлений, как частые головные боли, частые жалобы на боли в животе и частая тошнота. Также поводом могут стать эмоциональные проявления, такие как агрессия, апатия, раздражение, частая смена настроения и утрированная замкнутость.