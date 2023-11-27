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Психолог назвала признаки того, что ребенку нужен психолог

Психотерапевт Попова рассказала, когда подростку стоит обратиться к психологу
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Фото: Global Look Press/McPHOTO/M.Begsteiger
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Психотерапевт и преподаватель Светлана Попова дала несколько советов о том, как понять, что ребенку пора сходить на консультацию к специалисту.

По словам специалиста, подростка рекомендуется отправить на консультацию к психологу при наличии таких соматических проявлений, как частые головные боли, частые жалобы на боли в животе и частая тошнота. Эмоциональные проявления, такие как агрессия, апатия, раздражение, частая смена настроения и утрированная замкнутость, также могут быть симптомами, указывающими на необходимость обращения ко врачу.

Кроме того, ребенку необходима психологическая помощь, если в семье сложилась сложная обстановка: эмоциональное/физическое насилие над кем-либо в семье; развод; потеря близких, а также рождение новых членов семьи.

«Не всегда нужно сразу бежать к психологу, если симптом только недавно начал себя проявлять. Начать можно с проверки витаминов в организме. Часто бывает, что недостаток цинка, магния или витамина D может давать побочный эффект в поведении детей», — отметила Попова в беседе с runews24.ru.

Психотерапевт дала совет подавляющим, гипертребовательным и гиперопекающим родителям, а также тем, кто наказывает детей игнорированием, таким образом позволяя себе ломать и нарушать границы своего ребенка.

«Таким родителям необходимо отправиться к психологу вместе со своим ребенком, так как их дети могут никак не проявлять признаки того, что им нужна помощь» — заключила Попова.

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24 ноября врач-психиатр, психотерапевт и нарколог Антон Денисенков рассказал в разговоре с «Известиями», по каким признакам можно заподозрить, что ребенок начал употреблять наркотики, и как ему помочь.

По его словам, в первую очередь стоит обратить внимание на изменения в поведении ребенка. Это постоянные перепады настроения от эйфории до апатии, нервозность, агрессивность, раздражительность на пустом месте, рассеянность, трудности с концентрацией и вниманием, ухудшение успеваемости в школе, прогуливание уроков, потеря интересов, вранье и изворотливость, постоянные просьбы денег и уходы из дома, сообщает телеканал «360».

Днем ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская выразила мнение, что родителям не стоит проявлять беспокойство из-за успеваемости ребенка, так как оценки зачастую не показатель уровня знаний. Тревогу должна вызывать ситуация, при которой на фоне снижения успеваемости у ребенка проявляются признаки подавленного эмоционального состояния, передает RT.

22 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице запущен онлайн-маршрут «Разбираемся вместе», посвященный психологическому здоровью, пишет РИАМО.

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