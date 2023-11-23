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В Москве запустили онлайн-маршрут о психическом здоровье

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Онлайн-маршрут «Разбираемся вместе», посвященный психическому здоровью, запустили в Москве. Об этом в среду, 22 ноября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, для проекта были отобраны три ключевых аспекта, которые касаются жизни каждого человека: это взаимоотношения, самооценка и работа с эмоциями. Для слушателей подготовили видеосоветы и вебинары, тематические статьи, онлайн-тесты, а также другие полезные материалы от ведущих экспертов Московской службы психологической помощи, клинических психологов и практикующих психотерапевтов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Работать онлайн-маршрут будет до 13 декабря, пишет НСН. В него вошли три недельных трека по ключевым аспектам душевного благополучия. Первый этап маршрута стартовал 22 ноября во Всемирный день психолога. Его посвятили взаимоотношениям в семье, слушателям рассказали о формировании здоровых отношений в паре, а также научили полезным семейным лайфхакам, сообщает сайт kp.ru.

В частности, для слушателей запланировали вебинар «С чего начинаются близкие отношения, или несколько слов о привязанности». Проведет его победитель конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» по профессии «Психолог» 2022 года Наталья Болдырева.

Второй трек стартует 29 ноября и продлится до 6 декабря. Там слушателям расскажут о тревожности, эмоциях и ресурсном состоянии при стрессе.

Последним треком станет «Работа с самооценкой: синдром самозванца и потеря мотивации», отмечает «Москва 24».

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16 ноября эксперты посоветовали поднимать настроение и справляться с осенней хандрой путем увеличения количества источников света в квартире. Объясняется, что активное использование специальных ламп утром и вечером помогает бороться с нехваткой солнца, которая возникает с приходом холодов. Также специалисты советуют создавать дома осеннюю атмосферу при помощи мягких пледов и эфирных масел. Не стоит забывать и необходимости проветривать помещение, поскольку свежий воздух также влияет на состояние психического здоровья, отмечает телеканал «360».

В июле ученые из Оксфордского университета в Англии, Университета Рединга и Королевского колледжа Лондона опубликовали результаты исследования, в котором пришли к выводу, что плохое качество воздуха как снаружи, так и внутри помещений негативно влияет на психическое здоровье. Также негативно на психическое здоровье, по мнению экспертов, влияют плохое жилье, перенаселенность, бедность, отсутствие зеленых насаждений рядом с домом и социальная уязвимость, сообщает «Ридус».

В 2021 году сотрудники Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что одной из причин повышения уровня С-реактивного белка, указывающего на развитие воспалительных процессов в организме, может являться депрессия. По мнению ученых, результаты исследования указывают на наличие прямой биологической связи между депрессивными расстройствами и воспалением, сообщает телеканал «Звезда».

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