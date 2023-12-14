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Сюжет:

Путин потребовал обеспечить одинаковые условия для добровольцев и контрактников

Путин: все добровольцы должны быть поставлены в одинаковые условия с контрактниками
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Участвующие в спецоперации по защите Донбасса добровольцы должны быть поставлены в те же условия, что и военнослужащие по контракту. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Все добровольцы, все, кто с оружием в руках отстаивает интересы России, борется за нее, рискует своей жизнью и здоровьем. Все должны быть поставлены в абсолютно одинаковые условия», — сказал он, отвечая на вопрос журналистки из Северной Осетии.

Путин заявил, что обсуждал этот вопрос с министром обороны Сергеем Шойгу, главой Генштаба Валерием Герасимовым, вице-премьером Татьяной Голиковой.

«По некоторым моментам нужно принимать изменения в закон, может еще вернемся к этому. Уверен, что депутаты Госдумы на 100% поддержат. Нужно только это правильно сформулировать», — сказал президент.

Он заверил, что все военнослужащие получат одинаковую поддержку со стороны государства.

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Накануне Путин подписал закон, который вносит изменения в закон о занятости населения и дает приоритет при трудоустройстве для участников спецоперации и членов их семей.

Ранее, 17 ноября, генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил органам прокуратуры проверить исполнение законодательства в части мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. В частности, все ли льготы и положенные выплаты они получают.

Месяцем ранее Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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